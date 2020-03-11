КГГА: Быстрые тест-системы на коронавирус – не для частного использования

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Среда, 11 марта 2020, 15:12

Граждане не смогут самостоятельно использовать быстрые тесты на коронавирус, киевские власти закупила тест-системы для использования в больницах.

Источник: первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в КГГА

Прямая речь Поворозника: "Это тест-системы не для частного использования. Это тест-система для использования в условиях больницы. Она может быть в аптеках, но она используется исключительно в лечебных учреждениях.

Потому что это вопрос с забором крови. Чтобы у нас не получилось так, что мы тестируемося дома от коронавируса, а на утро оказываемся зараженными гепатитом или туберкулезом. Этот вопрос исключительно к больничным учреждениям".

Детали: В КГГА дали понять, что тесты будут бесплатными и рецепты на тест-системы не будет выписывать.

Поворозник сказал: "Какие рецепты в больницах? Если в больницу попадает больной, соответствующим образом принимаются все меры для того, чтобы поставить ему диагноз быстро. Эти тесты дадут возможность в течение 30 минут установить диагноз".

Киев закупил тест-системы самостоятельно, без привлечения Министерства здравоохранения. Сколько средств на это ушло, Поворозник не смог сказать.

Поворозник также отметил, что специальных лекарств от Covid 2019 нет – его лечат противовирусными препаратами.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Киев эпидемия здоровье


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