КГГА: Быстрые тест-системы на коронавирус – не для частного использования

Граждане не смогут самостоятельно использовать быстрые тесты на коронавирус, киевские власти закупила тест-системы для использования в больницах.

Источник: первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в КГГА

Прямая речь Поворозника: "Это тест-системы не для частного использования. Это тест-система для использования в условиях больницы. Она может быть в аптеках, но она используется исключительно в лечебных учреждениях.

Потому что это вопрос с забором крови. Чтобы у нас не получилось так, что мы тестируемося дома от коронавируса, а на утро оказываемся зараженными гепатитом или туберкулезом. Этот вопрос исключительно к больничным учреждениям".

Детали: В КГГА дали понять, что тесты будут бесплатными и рецепты на тест-системы не будет выписывать.

Поворозник сказал: "Какие рецепты в больницах? Если в больницу попадает больной, соответствующим образом принимаются все меры для того, чтобы поставить ему диагноз быстро. Эти тесты дадут возможность в течение 30 минут установить диагноз".

Киев закупил тест-системы самостоятельно, без привлечения Министерства здравоохранения. Сколько средств на это ушло, Поворозник не смог сказать.

Сам препарат зарегистрировали в Украине 6 марта. По состоянию на вечер 10 марта в столице было уже 2 тысячи экспресс-систем. Для подтверждения диагноза анализы будут направлять в лаборатории.

Столица подготовила 7 больниц: две взрослых, две детских и один роддом. Закуплены тестсистемы пойдут туда.

Поворозник также отметил, что специальных лекарств от Covid 2019 нет – его лечат противовирусными препаратами.