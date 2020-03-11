З підозрою на коронавірус госпіталізували українку, яка прибула з Італії

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Середа, 11 березня 2020, 15:47

У Запорізькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка прибула з Італії.

Джерело: пресслужба Запорізької ОДА

Деталі: У середу в ОДА повідомляють, що жінка звернулась за медичною допомогою з приводу тяжкого перебігу гострої респіраторної інфекції 9 березня. Контакти з хворими на коронавірусну інфекцію в Італії жінка заперечує.

Як розповіли у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, враховуючи перебування жінки в Італії впродовж останніх 14 днів до захворювання та важкість перебігу хвороби, того ж дня її госпіталізували до боксованого відділення обласної інфекційної клінічної лікарні.

Дослідження на грипп та парагрип дали негативний результат. Для подальшого вивчення матеріал, у тому числі для дослідження на новий коронавірус, зразки надіслали до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.

В ОДА кажуть, що протиепідемічні заходи за місцем виявлення хворої провели в повному обсязі.

За особами, які мали з жінкою контакт, встановлене медичне спостереження протягом 14 днів з моменту контакту.

У приміщеннях, де перебувала хвора, проводили дезінфекційні заходи.

Результати аналізів будуть відомі через кілька днів.

Що передувало: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Передісторія:

  • У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють відносно невелику кількість випадків захворювання на коронавірус в Україні тим, що він повільно поширюється на схід Європи.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що українська влада прогнозує і очікує зростання числа захворювань Covid-19 в країні і не панікує з цього приводу.
  • За його словами, на даний момент в Україні перевірили на коронавірус 43 людини.
  • Наразі коронавірусом заразилися 6 громадян України: 4 – на борту круїзного лайнера Diamond Princess, 1 – у Неаполі, Італія, 1 випадок зафіксували в Україні в Чернівецькій області.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019


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