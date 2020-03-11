С подозрением на коронавирус госпитализирована украинка, прибывшая из Италии
В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая прибыла из Италии.
Источник: пресс-служба Запорожской ОГА
Детали: В среду в ОГА сообщают, что женщина обратилась за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает.
Как рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, учитывая пребывания женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, в тот же день ее госпитализировали в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.
Исследование на грипп и парагрипп дали отрицательный результат. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, образцы направили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
В ОГА говорят, что противоэпидемические мероприятия по месту выявления больной провели в полном объеме.
За лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента контакта.
В помещениях, где находилась больная, проводили дезинфекционные мероприятия.
Результаты анализов будут известны через несколько дней.
Что предшествовало: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
Предыстория:
- В Министерстве здравоохранения объясняют относительно небольшое количество случаев заболевания коронавирусом в Украине тем, что он медленно распространяется на восток Европы.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу.
- По его словам, на данный момент в Украине проверили на коронавирус 43 человека.
- На данный момент коронавирусом заразились 6 граждан Украины: 4 – на борту круизного лайнера Diamond Princess, 1 – в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.