С подозрением на коронавирус госпитализирована украинка, прибывшая из Италии

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Среда, 11 марта 2020, 15:47

В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая прибыла из Италии.

Источник: пресс-служба Запорожской ОГА

Детали: В среду в ОГА сообщают, что женщина обратилась за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает.

Как рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, учитывая пребывания женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, в тот же день ее госпитализировали в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.

Исследование на грипп и парагрипп дали отрицательный результат. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, образцы направили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

В ОГА говорят, что противоэпидемические мероприятия по месту выявления больной провели в полном объеме.

За лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента контакта.

В помещениях, где находилась больная, проводили дезинфекционные мероприятия.

Результаты анализов будут известны через несколько дней.

Что предшествовало: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Предыстория:

  • В Министерстве здравоохранения объясняют относительно небольшое количество случаев заболевания коронавирусом в Украине тем, что он медленно распространяется на восток Европы.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу.
  • По его словам, на данный момент в Украине проверили на коронавирус 43 человека.
  • На данный момент коронавирусом заразились 6 граждан Украины: 4 – на борту круизного лайнера Diamond Princess, 1 – в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019


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