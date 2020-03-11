З аеропорту "Бориспіль" до лікарні відвезли китаянку з підозрою на коронавірус
З аеропорту "Бориспіль" до лікарні відвезли громадянку Китаю, у якої виявили симптоми, що можуть свідчити про зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Джерело: завідувачка 1-им інфекційним відділенням Олександрійської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнутдінова, hromadske
Пряма мова Гайнутдінової: "Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. Цю інформацію передали далі".
Деталі: Жінку відвезли до київської Олександрійської клінічної лікарні. Звідки саме прилетіла громадянка Китаю, не повідомляється.
Що передувало: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
Передісторія:
- У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють відносно невелику кількість випадків захворювання на коронавірус в Україні тим, що він повільно поширюється на схід Європи.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що українська влада прогнозує і очікує зростання числа захворювань Covid-19 в країні і не панікує з цього приводу.
- За його словами, на даний момент в Україні перевірили на коронавірус 43 людини.
- Наразі коронавірусом заразилися 6 громадян України: 4 – на борту круїзного лайнера Diamond Princess, 1 – у Неаполі, Італія, 1 випадок зафіксували в Україні в Чернівецькій області.