З аеропорту "Бориспіль" до лікарні відвезли китаянку з підозрою на коронавірус

З аеропорту "Бориспіль" до лікарні відвезли громадянку Китаю, у якої виявили симптоми, що можуть свідчити про зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Джерело: завідувачка 1-им інфекційним відділенням Олександрійської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнутдінова, hromadske

Пряма мова Гайнутдінової: "Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. Цю інформацію передали далі".

Деталі: Жінку відвезли до київської Олександрійської клінічної лікарні. Звідки саме прилетіла громадянка Китаю, не повідомляється.

Що передувало: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

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