Из аэропорта "Борисполь" в больницу отвезли китаянку с подозрением на коронавирус

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Среда, 11 марта 2020, 16:04

Из аэропорта "Борисполь" в больницу увезли гражданку Китая, в которой обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: заведующая первым инфекционным отделением Александрийской клинической больницы Киева Татьяна Гайнутдинова, hromadske

Прямая речь Гайнутдиновой: "Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше".

Детали: Женщину отвезли в киевскую Александрийскую клиническую больницу. Откуда именно прилетела гражданка Китая, не сообщается.

Что предшествовало: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Предыстория:

  • В Министерстве здравоохранения объясняют относительно небольшое количество случаев заболевания коронавирусом в Украине тем, что он медленно распространяется на восток Европы.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу.
  • По его словам, на данный момент в Украине проверили на коронавирус 43 человека.
  • На данный момент коронавирусом заразились 6 граждан Украины: 4 – на борту круизного лайнера Diamond Princess, 1 – в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.

Украинская правда
Темы: коронавирус Борисполь аэропорт Covid-2019


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