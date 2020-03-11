Из аэропорта "Борисполь" в больницу отвезли китаянку с подозрением на коронавирус
6210 просмотров
Среда, 11 марта 2020, 16:04
Из аэропорта "Борисполь" в больницу увезли гражданку Китая, в которой обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом SARS-CoV-2.
Источник: заведующая первым инфекционным отделением Александрийской клинической больницы Киева Татьяна Гайнутдинова, hromadske
Прямая речь Гайнутдиновой: "Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше".
Детали: Женщину отвезли в киевскую Александрийскую клиническую больницу. Откуда именно прилетела гражданка Китая, не сообщается.
Что предшествовало: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
Предыстория:
- В Министерстве здравоохранения объясняют относительно небольшое количество случаев заболевания коронавирусом в Украине тем, что он медленно распространяется на восток Европы.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу.
- По его словам, на данный момент в Украине проверили на коронавирус 43 человека.
- На данный момент коронавирусом заразились 6 граждан Украины: 4 – на борту круизного лайнера Diamond Princess, 1 – в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.
Украинская правда
powered by lun.ua