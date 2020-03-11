Из аэропорта "Борисполь" в больницу отвезли китаянку с подозрением на коронавирус

Из аэропорта "Борисполь" в больницу увезли гражданку Китая, в которой обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: заведующая первым инфекционным отделением Александрийской клинической больницы Киева Татьяна Гайнутдинова, hromadske

Прямая речь Гайнутдиновой: "Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше".

Детали: Женщину отвезли в киевскую Александрийскую клиническую больницу. Откуда именно прилетела гражданка Китая, не сообщается.

Что предшествовало: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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