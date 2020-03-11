Міністри відмовились від премій – Шмигаль

1285 переглядів
Середа, 11 березня 2020, 16:37

Усі міністри уряду відмовились від своїх премій до кінця 2020 року.

Джерело: заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Це політичне рішення, але воно важливе – міністри відмовились від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатись за результатами роботи за рік".

Деталі: Прем'єр зазначив, що після закінчення цього періоду уряд "у суспільній дискусії" вирішить, "чи заслужили міністри і політики на преміювання".

За його словами, поки що у міністрів лишається тільки заробітна плата, яка не має перевищувати п'ять середніх зарплат по Україні, також лишаються визначені законом надбавки. Зокрема, надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%.

Євген Кізілов, УП
Теми: Кабінет міністрів зарплати Шмигаль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд призначив нового голову Будівельної інспекції – нардеп 11 березня 2020, 14:42
Кабмін звільнив творця ProZorro з посади голови Нацагентства з питань держслужби 11 березня 2020, 14:16
В Україні запровадили карантин на три тижні 11 березня 2020, 13:23
Усі новини
Головні новини
З підозрою на коронавірус госпіталізували українку, яка прибула з Італії
Новим керівником Сумщини став військовий прокурор
Які заходи у Києві скасують через коронавірус – протокол КМДА
В Україні запровадили карантин на три тижні
Усі новини
Пояснюємо

Проблеми з сексом та депресія. Чи є між ними взаємозв'язок

поради

Як говорити з дітьми про коронавірус

інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси