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Міністри тимчасово відмовилися від премій – Шмигаль

Середа, 11 березня 2020, 15:37
Міністри тимчасово відмовилися від премій – Шмигаль

Усі міністри уряду відмовились від своїх премій до кінця 2020 року.

Джерело: заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Це політичне рішення, але воно важливе – міністри відмовились від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатись за результатами роботи за рік".

Деталі: Прем'єр зазначив, що після закінчення цього періоду уряд "у суспільній дискусії" вирішить, "чи заслужили міністри і політики на преміювання".

За його словами, поки що у міністрів лишається тільки заробітна плата, яка не має перевищувати п'ять середніх зарплат по Україні, також лишаються визначені законом надбавки. Зокрема, надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%.

Що передувало: 14 січня Верховна Рада висунула вимогу Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування великих премій окремим міністрам та розповісти про причини таких нарахувань.

Після цього тоді ще прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у Кабінеті міністрів вирішили проблему із сотнями тисяч премій та заробітними платами урядовців.

За його словами, вони вирішили, що зарплата міністра буде прив’язана до середньої заробітної плати в Україні, тобто обмежена розміром 3-5 середніх заробітних плат.

Також в колишньому уряді відмовились від "зоопарку премій по 200-300-400%" і домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівзарплатиШмигаль
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