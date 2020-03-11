Усі міністри уряду відмовились від своїх премій до кінця 2020 року.

Джерело: заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Це політичне рішення, але воно важливе – міністри відмовились від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатись за результатами роботи за рік".

Деталі: Прем'єр зазначив, що після закінчення цього періоду уряд "у суспільній дискусії" вирішить, "чи заслужили міністри і політики на преміювання".

За його словами, поки що у міністрів лишається тільки заробітна плата, яка не має перевищувати п'ять середніх зарплат по Україні, також лишаються визначені законом надбавки. Зокрема, надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%.