Все министры правительства отказались от своих премий до конца 2020 года.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь: "Это политическое решение, но оно важно - министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год".

Детали: Премьер отметил, что по окончании этого периода правительство "в общественной дискуссии" решит, "заслужили ли министры и политики на премирование".

По его словам, пока что у министров остается только заработная плата, которая не должна превышать пять средних зарплат по Украине, также остаются определенные законом надбавки. В частности, надбавка за интенсивность не может превышать 30%.