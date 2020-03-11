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Министры временно отказались от премий – Шмыгаль

Среда, 11 марта 2020, 15:37
Министры временно отказались от премий – Шмыгаль

Все министры правительства отказались от своих премий до конца 2020 года.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь: "Это политическое решение, но оно важно - министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год".

Детали: Премьер отметил, что по окончании этого периода правительство "в общественной дискуссии" решит, "заслужили ли министры и политики на премирование".

По его словам, пока что у министров остается только заработная плата, которая не должна превышать пять средних зарплат по Украине, также остаются определенные законом надбавки. В частности, надбавка за интенсивность не может превышать 30%.

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

После этого тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабинете министров решили проблему с сотнями тысяч премий и заработной платой чиновников.

По его словам, они решили, что зарплата министра будет привязана к средней заработной плате в Украине, то есть ограничена размером 3-5 средних заработных плат.

Также в прежнем правительстве отказались от "зоопарка премий по 200-300-400%" и договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Кабинет министровзарплатыШмыгаль
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