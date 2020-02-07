Гончарук каже, що уряд розібрався із "зоопарком" мегапремій для міністрів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у Кабінеті міністрів вирішили проблему із сотнями тисяч премій та заробітними платами урядовців.

Джерело: виступ Гончарука з трибуни Верховної Ради

Пряма мова: "З приводу зарплат, розставлю крапки над "і". Президент попросив представити йому цілісну концепцію, як мають виглядати зарплати на публічній службі. Сьогодні (7 лютого) ми домовилися про те, що зарплата міністра, урядовців, буде прив’язана до середньої заробітної плати в Україні.

3-5 середніх заробітних плат – це той обсяг, який ми наразі вважаємо за можливе платити політичним особам.

При цьому ми впорядкували ситуацію із цими преміями. Не буде цього зоопарку по 200-300-400%. Ми домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом.

Ми погодили цю позицію з президентом. Ми уже, до речі, прийняли відповідну постанову".

Деталі: З приводу держпідприємств, то Гончарук зазначив, що це бізнес і там працюють не чиновники. Крім того, такі ДП мають конкурувати із приватними підприємцями.

Водночас уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій. Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.

На майбутнє, Кабмін прийняв рішення, яким встановив ліміт для кожної держкомпанії, однак Гончарук не повідомив про які саме суми йдеться.

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