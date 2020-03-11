Люстрованого полковника СБУ поновили на роботі та виплатять 2,5 млн

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Середа, 11 березня 2020, 18:04

Окружний адмінсуд Києва поновив Володимира Верхогляда на посаді офіцера з особливих доручень I категорії (полковник) групи радників та консультантів голови Служби безпеки України.

Джерело: Судовий репортер

Деталі: Суд встановив, що його посада не була політичною, і щодо Верхогляда не доведена правомірність люстрації.

Крім того, на його користь стягнуто середньомісячне грошове забезпечення за період з березня 2015 по 3 березня 2020 року в сумі 2,45 млн гривень.

Що було раніше: у листопаді 2014 року СБУ повідомляла про відсутність відомостей про те, що Верхогляд сприяв узурпації влади Януковичем чи підривав основи національної безпеки і оборони України.

Верхогляд з 2008 по 2012 роки очолював управління СБУ в Дніпропетровській області.

Нагадаємо: 10 березня люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло.

Українська правда
Теми: суд СБУ люстрація


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