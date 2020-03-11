Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Люстрованого полковника СБУ поновили на роботі та виплатять 2,5 млн

Середа, 11 березня 2020, 17:04
Люстрованого полковника СБУ поновили на роботі та виплатять 2,5 млн

Окружний адмінсуд Києва поновив Володимира Верхогляда на посаді офіцера з особливих доручень I категорії (полковник) групи радників та консультантів голови Служби безпеки України.

Джерело: Судовий репортер

Деталі: Суд встановив, що його посада не була політичною, і щодо Верхогляда не доведена правомірність люстрації.

Крім того, на його користь стягнуто середньомісячне грошове забезпечення за період з березня 2015 по 3 березня 2020 року в сумі 2,45 млн гривень.

Що було раніше: у листопаді 2014 року СБУ повідомляла про відсутність відомостей про те, що Верхогляд сприяв узурпації влади Януковичем чи підривав основи національної безпеки і оборони України.

Верхогляд з 2008 по 2012 роки очолював управління СБУ в Дніпропетровській області.

Нагадаємо: 10 березня люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: судСБУлюстрація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: