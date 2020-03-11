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Люстрированного полковника СБУ восстановили на работе и выплатят 2,5 млн

Среда, 11 марта 2020, 17:04
Люстрированного полковника СБУ восстановили на работе и выплатят 2,5 млн

Окружной админсуд Киева восстановил Владимира Верхогляда в должности офицера по особым поручениям I категории (полковник) группы советников и консультантов председателя Службы безопасности Украины.

Источник: Судебный репортер

Детали: Суд установил, что его должность не была политической, и по Верхогляду не доказана правомерность люстрации.

Кроме того, в его пользу взыскано среднемесячное денежное обеспечение за период с марта 2015 по 3 марта 2020 в сумме 2,45 млн гривен.

Что было раньше: в ноябре 2014 года СБУ сообщала об отсутствии сведений о том, что Верхогляд способствовал узурпации власти Януковичем или подрывал основы национальной безопасности и обороны Украины.

Верхогляд с 2008 по 2012 годы возглавлял управление СБУ в Днепропетровской области.

Напомним: 10 март люстрированный прокурор Киева вернулся в свое кресло.

Украинская правда

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Темы: судСБУлюстрация
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