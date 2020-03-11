МОЗ: у 8 регіонів України направили тестсистеми для перевірки на коронавірус 

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Середа, 11 березня 2020, 18:30

Міністерство охорони здоров'я направило у 8 регіонів України німецькі тестсистеми для виявлення COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook

Дослівно: "У 8 регіонів України додатково направлені німецькі тестсистеми для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні.

Зокрема, тести вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. 

Триває прийом замовлення на закупівлю тестсистем від інших областей". 

Деталі: У міністерстві зазначають, що ці системи пришвидшать процес проведення перевірки на вірус у пацієнтів.

Як повідомляє пресслужба, станом на 11 березня вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я справляється з тими зразками, які є.

Що було раніше: Київська міська рада заявила, що  громадяни не зможуть самотужки використовувати швидкі тести на коронавірус, тому влада закупила тестсистеми для використання у лікарнях.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ


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