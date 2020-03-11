Минздрав: в 8 регионов Украины направили тест-системы для проверки на коронавирус

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Среда, 11 марта 2020, 18:30

Министерство здравоохранения направило в 8 регионов Украины немецкие тест-системы для обнаруживания COVID-19.

Источник: пресс-служба Минздрава в Facebook

Дословно: "В 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят делать тестирования на местном уровне.

В частности, тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днипро, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье.

Продолжается прием заказа на закупку тест-систем от других областей".

Детали: В министерстве отмечают, что эти системы ускорят процесс проведения проверки на вирус у пациентов.

Как сообщает пресс-служба, по состоянию на 11 марта вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья справляется с теми образцами, которые есть.

Что было раньше: Киевский городской совет заявил, что граждане не смогут самостоятельно использовать быстрые тесты на коронавирус, поэтому власть закупила тест-системы для использования в больницах.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Минздрав


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