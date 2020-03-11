Вакарчук більше не голова партії "Голос"

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Середа, 11 березня 2020, 20:51

Співак Святослав Вакарчук більше не є головою парламентської партії "Голос".

Джерело: Звернення Вакарчука у Facebook після з’їзду партії

Пряма мова Вакарчука: "Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії і парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні з’їзд партії "Голос" обрав новим головою партії найкращого управлінця з нашої команди – Кіру Рудик.

Кіра уособлює собою сучасність, і цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами. А я як лідер буду продовжувати розбудову партії.

Моя місія – і далі приводити в політику нових чесних професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, компетенції, власного бачення. А також боротись із тими, хто йде в політику для власного збагачення".

Деталі: Вакарчук зазначив, що його місія в політиці – "політичне провайдерство".

Детальніше про список партії "Голос" читайте тут: Список партії "Голос": люди Вакарчука і Фіали та активісти із західною освітою

Теми: Вакарчук Голос


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