Вакарчук більше не голова партії "Голос"

Співак Святослав Вакарчук більше не є головою парламентської партії "Голос".

Джерело: Звернення Вакарчука у Facebook після з’їзду партії

Пряма мова Вакарчука: "Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії і парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні з’їзд партії "Голос" обрав новим головою партії найкращого управлінця з нашої команди – Кіру Рудик.

Кіра уособлює собою сучасність, і цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами. А я як лідер буду продовжувати розбудову партії.

Моя місія – і далі приводити в політику нових чесних професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, компетенції, власного бачення. А також боротись із тими, хто йде в політику для власного збагачення".

Деталі: Вакарчук зазначив, що його місія в політиці – "політичне провайдерство".

Детальніше про список партії "Голос" читайте тут: Список партії "Голос": люди Вакарчука і Фіали та активісти із західною освітою

Довідково: Кіра Рудик - перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.

Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.

Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску "розумних" дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.

Серед інших, одним із інвесторів компанії Ring з 2016 року був фонд власника російської Mail.Ru Дмитра Грішина Grishin Robotics. За оцінками російських ЗМІ, фонд Грішина міг отримати від угоди до 75 мільйонів доларів.