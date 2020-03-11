Вакарчук больше не глава партии "Голос"

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Среда, 11 марта 2020, 20:51

Певец Святослав Вакарчук больше не является председателем парламентской партии "Голос".

Источник: Обращение Вакарчука в Facebook после съезда партии

Прямая речь Вакарчука: "Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды - Киру Рудык.

Кира олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развитие партии.

Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения".

Подробнее о списке партии "Голос" читайте здесь: Список партии "Голос": люди Вакарчука и фиалы и активисты с западным образованием

Украинская правда
Темы: Вакарчук Голос


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