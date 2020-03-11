Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук больше не глава партии "Голос"

Среда, 11 марта 2020, 19:51
Вакарчук больше не глава партии Голос

Певец Святослав Вакарчук больше не является председателем парламентской партии "Голос".

Источник: Обращение Вакарчука в Facebook после съезда партии

Прямая речь Вакарчука: "Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды - Киру Рудык.

Кира олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развитие партии.

Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения".

Подробнее о списке партии "Голос" читайте здесь: Список партии "Голос": люди Вакарчука и фиалы и активисты с западным образованием

Справка: Кира Рудик - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Работала тестовщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года - в TAIN Ukraine.

Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек.

Компании Ring Ukraine вместе с главным офисом в США купил Amazon за 1 млрд долларов. Ring специализируется на выпуске "умных" дверных звонков, которые позволяют отслеживать территорию и посетителей на расстоянии в режиме реального времени.

Среди прочих, одним из инвесторов компании Ring с 2016 года был фонд владельца российской Mail.Ru Дмитрия Гришина Grishin Robotics. По оценкам российских СМИ, фонд Гришина мог получить от сделки к 75 миллионов долларов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукГолос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: