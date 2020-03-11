Кабмін оприлюднив рішення про карантин

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Середа, 11 березня 2020, 21:17

На сайті Кабінету міністрів оприлюднили постанову про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Джерело: сайт уряду

Деталі: Кабмін постановив заборонити відвідувати заклади освіти, а також проводити масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей. 

Під час карантину спортивні заходи в Україні можна проводити без глядачів.

Також уряд доручив місцевій владі забезпечити виконання та контроль за дотриманням вимог постанови.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів Шмигаль коронавірус


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