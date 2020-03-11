Кабмин обнародовал постановление о карантине
Среда, 11 марта 2020, 20:17
На сайте Кабинета министров обнародовано постановление о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
Источник: сайт правительства
Детали: Кабмин постановил запретить посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек.
Во время карантина спортивные мероприятия в Украине можно проводить без зрителей.
Также правительство поручило местной власти обеспечить выполнение и контроль за соблюдением требований постановления.
Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
Украинская правда