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Кабмин обнародовал постановление о карантине

Среда, 11 марта 2020, 20:17
Кабмин обнародовал постановление о карантине

На сайте Кабинета министров обнародовано постановление о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Источник: сайт правительства

Детали: Кабмин постановил запретить посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек.

Во время карантина спортивные мероприятия в Украине можно проводить без зрителей.

Также правительство поручило местной власти обеспечить выполнение и контроль за соблюдением требований постановления.

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровШмыгалькоронавирус
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