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"Дела Майдана": ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской

Среда, 11 марта 2020, 21:16
Дела Майдана: ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской

Следователи Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту организации убийств протестующих 20 февраля 2014 года.

Источник: ГБР

Детали: 11 марта состоялись следственные действия на улице Институтской в ​​Киеве. Правоохранители пытались установить наиболее вероятный сектор, откуда стреляли в потерпевшего майдановца работники правоохранительных органов.

После следственного эксперимента отдельно назначили баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы.

На днях проведут другие следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик.

 

Что предшествовало: 25 февраля и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова заявила, что бюро планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Семьи Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02". Она также заявляла, что сейчас в ГБР находится 49 уголовных производств по "делам Майдана".

Украинская правда

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Темы: ГБРМайданБеркут
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