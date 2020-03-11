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Динамо виходить до півфіналу Кубка України

Середа, 11 березня 2020, 21:38
Динамо виходить до півфіналу Кубка України

Київське Динамо пробилося до півфіналу розіграшу Кубка України. У середу, 11 березня, на НСК Олімпійський у матчі чвертьфіналу Кубка динамівці у додатковий час з рахунком 1:0 перемогли Олександрію.

У першому таймі обидві команди зіграли в абсолютно нудний футбол без моментів в атаці і з одним ударом у площину воріт. У другому таймі на полі стало трохи веселіше. На 53-й хвилині після удару Назарія Русина м`яч влучив у штангу воріт Олександрії. Через хвилину Динамо залишається в меншості. За друге попередження був вилучений Кадірі.

На 80-й хвилині Русин таки забив гол, але взяття воріт було скасоване після перегляду VAR і, очевидно, через положення поза грою.

Основний час матчу завершився нульовою нічиєю, а в додаткових екстратаймах сильніше були кияни. Переможний гол для Динамо був забитий на початку заключної 15-хвилинки після удару з метрів десяти Віктора Циганкова.

Окрім Динамо до півфіналу Кубка України пробилися Минай, що по пенальті з рахунком 6:5 здолав Інгулець та Маріуполь, що переграв Альянс з рахунком 4:2.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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