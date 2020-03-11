Динамо выходит в полуфинал Кубка Украины

Киевское Динамо пробилось в полуфинал розыгрыша Кубка Украины. В среду, 11 марта, на НСК Олимпийский в матче четвертьфинала Кубка динамовцы в дополнительное время со счетом 1:0 победили Александрию.

В первом тайме обе команды сыграли в совершенно скучный футбол без моментов в атаке и с одним ударом в створ ворот. Во втором тайме на поле стало немного веселее. На 53-й минуте после удара Назария Русина мяч попал в штангу ворот Александрии. Через минуту Динамо остается в меньшинстве. За второе предупреждение был удален Кадири.

На 80-й минуте Русин таки забил гол, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR и, очевидно, из-за положения вне игры.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в дополнительных экстратаймах сильнее были киевляне. Победный гол для Динамо был забит в начале заключительной 15-минутки после удара метров с десяти Виктора Цыганкова.

Кроме Динамо в полуфинал Кубка Украины пробились Минай, что по пенальти со счетом 6:5 одолел Ингулец, и Мариуполь, переигравший Альянс со счетом 4:2.