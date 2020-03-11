МОЗ закупило тести на коронавірус для понад 90 тисяч осіб

1003 перегляди
Середа, 11 березня 2020, 23:59

За кошти МОЗу закупили 19 600 упаковок швидких тестів на коронавірус COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Міністерство закуповує швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого.

Закуплена кількість швидких тестів дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

Що було раніше: мер Віталій Кличко повідомив, що в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Українська правда
Теми: коронавірус МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати 11 березня 2020, 23:15
Авіакомпанія Lufthansa скасовує 23 тисяч рейсів через коронавірус 11 березня 2020, 21:38
Кабмін оприлюднив рішення про карантин 11 березня 2020, 21:17
Усі новини
Головні новини
У Мінську Україна та Росія домовилися про обмін полоненими
"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській
Вакарчук більше не голова партії "Голос"
ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з коронавірусом
Усі новини
Фото

11 фото, які показують, що спати у будь-якій позі – це суперсила

Кіно

Серіали березня-2020: "НульНульНуль", "Замок і ключ", "Я закохалася в голограму" та ще 4 новинки

Пояснюємо

Проблеми з сексом та депресія. Чи є між ними взаємозв'язок