МОЗ закупило тести на коронавірус для понад 90 тисяч осіб
За кошти МОЗу закупили 19 600 упаковок швидких тестів на коронавірус COVID-19.
Джерело: МОЗ
Деталі: Міністерство закуповує швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого.
Закуплена кількість швидких тестів дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.
Що було раніше: мер Віталій Кличко повідомив, що в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.