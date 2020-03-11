Минздрав закупил тесты на коронавирус для более 90 000 человек

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Среда, 11 марта 2020, 23:59

За средства Минздрава закупили 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Министерство закупает быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного.

Закуплена количество быстрых тестов позволит протестировать более 90 000 человек.

Что было раньше: мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


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