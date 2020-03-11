Минздрав закупил тесты на коронавирус для более 90 000 человек
Среда, 11 марта 2020, 22:59
За средства Минздрава закупили 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус COVID-19.
Источник: Минздрав
Детали: Министерство закупает быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного.
Закупленное количество быстрых тестов позволит протестировать более 90 000 человек.
Что было раньше: мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.
Украинская правда