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Минздрав закупил тесты на коронавирус для более 90 000 человек

Среда, 11 марта 2020, 22:59
Минздрав закупил тесты на коронавирус для более 90 000 человек

За средства Минздрава закупили 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Министерство закупает быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного.

Закупленное количество быстрых тестов позволит протестировать более 90 000 человек.

Что было раньше: мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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