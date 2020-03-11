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Ліга Чемпіонів: "Атлетико" вибиває "Ліверпуль", "ПСЖ" проходить "Боруссію"

Середа, 11 березня 2020, 23:38
Ліга Чемпіонів: Атлетико вибиває Ліверпуль, ПСЖ проходить Боруссію

Іспанський "Атлетико" та французький "ПСЖ" пробилися до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. "Атлетико" на "Енфілді" зумів отримати героїчну перемогу з рахунком 3:2 у матчі з "Ліверпулем", а "ПСЖ" після поразки у "Дортмунді" переміг у матчі-відповідь з прохідним для себе рахунком.

Ліверпуль і Атлетико видали феєречний матч і за моментами, і за грою. Нагадаємо, що в першій грі у Мадриді з мінімальним рахунком переміг Атлетико. Ще в першому таймі кілька сейвів від Яна Облака дозволили іспанцям залишитися в грі. В Атлетико також були моменти біля воріт "червоних". Були близькими до успіху Дієго Коста та Феліпе.

На 43-й хвилині Ліверпуль забиває гол. Після удару головою Джорджиньйо Вейналдума Облак не зумів врятувати - 1:0. У другому таймі Атлетико витримав божевільний штурм власних воріт з купою моментів, двома поперечинами та знову чудовою грою свого голкіпера.

Так обидві командти дочекалися додаткових таймів. Хоча в доданий арбітром час Атлетико і забив гол, але з положення поза грою, і взяття воріт було скасоване. На 94-й хвилині Фірміно робить рахунок 2:0. Після першого удару бразильця за Атлетико зіграла штанга, але Фірміно зіграв на добивання. Іспанці не впали у відчай і за дві хвилини відповіли голом. Маркос Льоренте пробив з метрів 18-ти у кут воріт - 2:1. На 105-й хвилині Атлетико зрівнює рахунок в грі і отримує комфортний гандикап за сумою двох матчів. Захист Ліверпуля дав пробити Льоренте, котрий знову кладе м`яча у нижній кут воріт Ліверпуля - 2:2.

В останні 15-ть хвилин Атлетико вистояв і навіть вирвав перемогу. На 120-й хвилині Альваро Мората вивели сам на сам з воротарем і він знову пробиває Адріана - 3:2.

В іншому матчі французький ПСЖ зумів взяти реванш у Боруссії з необхідним рахунком після першого поєдинку в Дортмунді, що був програний 1:2. Зустріч проходила у Парижі за відустності глядачів через епідемію коронавірусу.

Рахунок в грі був відкритий на 29-й хвилині після влучного удару головою Неймара - 1:0. На 44-й хвилині Хуан Бернат вдало підставив ногу і вже 2:0. Заключні 45-ть хвилин гри ПСЖ зумів зіграти у футбол, де моментів у Боруссії біля воріт Карлоса Наваса не було. Догравала цей матч німецька команда в меншості після вилучення на 89-й хвилині Емре Джана.

Теми: футбол
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