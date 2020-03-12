Лига Чемпионов: Атлетико выбивает Ливерпуль, ПСЖ проходит Боруссию

Испанский Атлетико и французский ПСЖ пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Атлетико на "Энфилде" сумел получить героическую победу со счетом 3: 2 в матче с Ливерпулем, а ПСЖ после поражения в Дортмунде победил в ответной с проходным для себя счетом.

Ливерпуль и Атлетико выдали фееречний матч и по моментам, и по игре. Напомним, что в первой игре в Мадриде с минимальным счетом победил Атлетико. Еще в первом тайме несколько сейвов от Яна Облака позволили испанцам остаться в игре. В Атлетико также были моменты у ворот "красных". Были близки к успеху Коста и Фелипе.

На 43-й минуте Ливерпуль забивает гол. После удара головой Джорджиньйо Вейналдума Облак не сумевший спасти - 1: 0. Во втором тайме Атлетико выдержал сумасшедший штурм собственных ворот с кучей моментов, двумя перекладинами и снова великолепной игрой своего голкипера.

Так обе командты дождались дополнительных таймов. Хотя в добавленное арбитром время Атлетико и забил гол, но из положения вне игры, и взятие ворот было отменено. На 94-й минуте Фирмино делает счет 2: 0. После первого удара бразильца за Атлетико сыграла штанга, но Фирмино сыграл на добивание. Испанцы не впали в отчаяние и за две минуты ответили голом. Маркос Льоренте пробил метров с 18-ти в угол ворот - 2: 1. На 105-й минуте Атлетико сравнивает счет в игре и получает комфортный гандикап по сумме двух матчей. Защита Ливерпуля дал пробить Льоренте, который снова кладет мяч в нижний угол ворот Ливерпуля - 2: 2.

В последние 15-ть минут Атлетико выстоял и даже вырвал победу. На 120-й минуте Мората вывели один на один с вратарем и он снова пробивает Адриана - 3: 2.

В другом матче французский ПСЖ сумел взять реванш у Боруссии с необходимым счету после первого поединка в Дортмунде, который был проигран 1: 2. Встреча проходила в Париже за видустности зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Счет в игре был открыт на 29-й минуте после точного удара головой Неймара - 1: 0. На 44-й минуте Бернат удачно подставил ногу и уже 2: 0. Заключительные 45-ть минут игры ПСЖ сумел сыграть в футбол, где моментов в Боруссии у ворот Карлоса Наваса не было. Доигрывала этот матч немецкая команда в меньшинстве после удаления на 89-й минуте Эмре Джан.