У депутата Бундестагу підтвердили коронавірус

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Четвер, 12 березня 2020, 01:02

Член фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Хаген Рейнхольд захворів на COVID-2019

Джерело: NTV

Пряма мова: "Я отримав позитивний результат тесту ( на COVID-2019 - ред УП ) від лікаря Бундестагу в середу вдень".

Деталі: За його словами, перші симптоми з'явилися після гірськолижного відпочинку в Австрії. "Після повернення я почав злегка кашляти і попросив у понеділок лікаря Бундестагу оглянути мене"

Зараз складається список контактних осіб, які будуть перебувати на карантині.

Нагадаємо: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Теми: коронавірус Німеччина


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