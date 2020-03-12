У депутата Бундестагу підтвердили коронавірус

Член фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Хаген Рейнхольд захворів на COVID-2019

Джерело: NTV

Пряма мова: "Я отримав позитивний результат тесту ( на COVID-2019 - ред УП ) від лікаря Бундестагу в середу вдень".

Деталі: За його словами, перші симптоми з'явилися після гірськолижного відпочинку в Австрії. "Після повернення я почав злегка кашляти і попросив у понеділок лікаря Бундестагу оглянути мене"

Зараз складається список контактних осіб, які будуть перебувати на карантині.

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