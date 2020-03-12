У депутата Бундестагу підтвердили коронавірус
Четвер, 12 березня 2020, 00:02
Член фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Хаген Рейнхольд захворів на COVID-2019
Джерело: NTV
Пряма мова: "Я отримав позитивний результат тесту ( на COVID-2019 - ред УП ) від лікаря Бундестагу в середу вдень".
Деталі: За його словами, перші симптоми з'явилися після гірськолижного відпочинку в Австрії. "Після повернення я почав злегка кашляти і попросив у понеділок лікаря Бундестагу оглянути мене"
Зараз складається список контактних осіб, які будуть перебувати на карантині.
Нагадаємо:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.