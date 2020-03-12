У депутата Бундестага подтвердили коронавирус
Четверг, 12 марта 2020, 00:02
Член фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Хаген Рейнхольд заболел COVID-2019
Источник: NTV
Прямая речь: "Я получил положительный результат теста от врача Бундестага в среду днем".
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Детали: По его словам, первые симптомы появились после горнолыжного отдыха в Австрии. "По возвращении я начал слегка кашлять и попросил в понедельник врача Бундестага осмотреть меня"
Сейчас составляется список контактных лиц, которые будут находиться на карантине.
Напомним:
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