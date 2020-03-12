У депутата Бундестага подтвердили коронавирус

Член фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Хаген Рейнхольд заболел COVID-2019

Источник: NTV

Прямая речь: "Я получил положительный результат теста от врача Бундестага в среду днем".

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Детали: По его словам, первые симптомы появились после горнолыжного отдыха в Австрии. "По возвращении я начал слегка кашлять и попросил в понедельник врача Бундестага осмотреть меня"

Сейчас составляется список контактных лиц, которые будут находиться на карантине.

Напомним:

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