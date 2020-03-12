Коронавірус: В Італії закривають ресторани і магазини

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте розпорядився закрити всі ресторани, бари та магазини, за винятком продуктових та аптек.

Джерело: видання Corriere della Sera, звернення прем’єра до нації, передає Громадське

Деталі: Згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари і ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також повинні бути закриті.

Водночас, дозволена доставка їжі додому. Також повинно бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній.

Що передувало: 8 березня прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте заявив, що щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

Згодом влада повідомила, що розширює заходи боротьби з коронавірусом, які передбачають заборону на публічні зібрання, на всю країну.