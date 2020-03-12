Коронавирус: В Италии закрывают рестораны и магазины

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился закрыть все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Источник: издание Corriere della Sera, обращение премьера к нации, передает Громадське

Детали: Согласно указу, все коммерческая деятельность будет прекращена, за исключением тех учреждений, которые продают предметы первой необходимости и продукты, а также аптек. Бары и рестораны, столовые, парикмахерские и салоны красоты также должны быть закрыты.

В то же время, разрешена доставка еды на дом. Также должно быть обеспечено функционирование транспорта и учреждений по оказанию коммунальных услуг, почтовых отделений, банков, страховых компаний.

Что предшествовало: 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Впоследствии власти сообщили, что расширяют меры по борьбе с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания, на всю страну.