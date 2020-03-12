В Іраку обстріляли військову базу, серед загиблих є американці

Іракська військова база Кемп Таджи, де розміщені американські військові, зазнала ракетної атаки.

Джерело: Al Jazeera

Деталі: В результаті атаки, щонайменше, три людини були вбиті,10 поранені. Відомо, що двоє загиблих були американськими солдатами.

Американський військовий представник США в Іраку полковник армії США Майлс Каггинс повідомив, що більше 15 невеликих ракет вразили базу.

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