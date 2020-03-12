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В Ираке обстреляли военную базу, среди погибших есть американцы

Четверг, 12 марта 2020, 01:36
В Ираке обстреляли военную базу, среди погибших есть американцы

Иракская военная база Кэмп Таджи, где размещены американские военные, подверглась ракетной атаке.

Источник: Al Jazeera

Детали: В результате атаки, по меньшей мере, три человека были убиты, 10 ранены. Известно, что двое погибших были американскими солдатами.

Американский военный представитель США в Ираке полковник армии США Майлс Каггинс сообщил, что более 15 небольших ракет поразили базу.

Напомним:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

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Темы: СШАИрак
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