В Ираке обстреляли военную базу, среди погибших есть американцы

Иракская военная база Кэмп Таджи, где размещены американские военные, подверглась ракетной атаке.

Источник: Al Jazeera

Детали: В результате атаки, по меньшей мере, три человека были убиты, 10 ранены. Известно, что двое погибших были американскими солдатами.

Американский военный представитель США в Ираке полковник армии США Майлс Каггинс сообщил, что более 15 небольших ракет поразили базу.

Напомним: