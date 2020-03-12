Конституційний суд частково скасував реформу Зеленського

Конституційний суд скасував положення закону про діяльність органів суддівського врядування, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський.

Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду

Деталі: Конституційний Суд 11 березня 2020 року ухвалив рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих положень законів України „Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, "Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, „Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII.

За результатами перевірки оспорюваних положень КС визнав такими, що не відповідають Конституції ряд частин Законів. Щодо перевірки деяких положень КС закрив провадження.

Дослівно: "Конституційний Суд України закрив провадження у справі в частині перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) частин другої, четвертої статті 24 Закону України „Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII.

Також на підставі частини першої статті 97 Закону України „Про Конституційний Суд України" Конституційний Суд України встановив у Рішенні порядок його виконання та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього Рішення".

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