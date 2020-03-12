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Конституційний суд частково скасував реформу Зеленського

Четвер, 12 березня 2020, 01:50
Конституційний суд частково скасував реформу Зеленського

Конституційний суд скасував положення закону про діяльність органів суддівського врядування, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський.

Джерело: відділ комунікацій Конституційного Суду

Деталі: Конституційний Суд 11 березня 2020 року ухвалив рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих положень законів України „Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, "Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, „Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII.

За результатами перевірки оспорюваних положень КС визнав такими, що не відповідають Конституції ряд частин Законів. Щодо перевірки деяких положень КС закрив провадження.

Дослівно: "Конституційний Суд України закрив провадження у справі в частині перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) частин другої, четвертої статті 24 Закону України „Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII.

Також на підставі частини першої статті 97 Закону України „Про Конституційний Суд України" Конституційний Суд України встановив у Рішенні порядок його виконання та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього Рішення".

Нагадаємо:

  • 4 листопада, Володимир Зеленський підписав законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування.
  • Закон скорочує склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики.
  • Законом також зменшується оклад членів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 105,7 тис. грн). Також скорочується склад ВККС з 16 до 12 членів, до ВККС заборонили обирати колишніх членів Вищої ради правосуддя. Крім того кандидати до ВККС мають подавати "заяву про проведення перевірки, визначеної законом "Про очищення влади".
  • В день набрання чинності закону припиняються повноваження членів ВККС.
  • У посольствах ЄС і Канади в Україні розкритикували низку положень цього Закону.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КонституціяЗеленськийсуд
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