Конституционный суд частично отменил реформу Зеленского

Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Источник: отдел коммуникаций Конституционного Суда

Детали: Конституционный Суд 11 марта 2020 принял решение по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений законов Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII, "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX, "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII.

По результатам проверки оспариваемых положений КС признал не соответствующими Конституции ряд частей законов. По проверке некоторых положений КС закрыл производство.

Дословно: "Конституционный Суд Украины закрыл производство по делу в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционности) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины" О Высшем совете правосудия "от 21 декабря 2016 № 1798-VIII.

Также на основании части первой статьи 97 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Конституционный Суд Украины установил в Решении порядок его выполнения и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим Решения".

Напомним: