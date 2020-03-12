Конституционный суд частично отменил реформу Зеленского

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Четверг, 12 марта 2020, 02:50

Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Источник: отдел коммуникаций Конституционного Суда

Детали: Конституционный Суд 11 марта 2020 принял решение по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений законов Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII, "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX, "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII.

По результатам проверки оспариваемых положений КС признал не соответствующими Конституции ряд частей законов. По проверке некоторых положений КС закрыл производство.

Дословно: "Конституционный Суд Украины закрыл производство по делу в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционности) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины" О Высшем совете правосудия "от 21 декабря 2016 № 1798-VIII.

Также на основании части первой статьи 97 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Конституционный Суд Украины установил в Решении порядок его выполнения и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим Решения".

Напомним:

  • 4 ноября, Владимир Зеленский подписал законопроект о деятельности органов судейского управления.
  • Закон сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.
  • Законом также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн). Также сокращается состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидата в ВККС должны подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом" Об очистке власти ".
  • В день вступления в силу закона прекращаются полномочия членов ВККС.
  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений этого Закона.

Темы: Конституция Зеленский суд


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