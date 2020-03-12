Форрест Ґамп. Актор Том Генкс захворів на короновірус

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Четвер, 12 березня 2020, 03:49

Актор, що зіграв головну роль у відомому фільмі "Форрест Ґамп" захворів на коронавірус COVID-19

Джерело: facebook-сторінка актора

Деталі: Том Генкс повідомив, що разом з дружиною пройшов в Австралії обстеження і дізнався, що їх родина хвора на коронавірус.

Пряма мова: "Ми відчували себе трохи втомленими, як ніби у нас  застуда, тіло боліло. У Ріти ( Дружина актора - ред ) був озноб, який приходив і йшов та невелика температура. Щоб правильно грати, як зараз потрібно в світі, ми пройшли тестування на коронавірус і виявилися позитивними.

Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки оточуючих. Не набагато більше, ніж одноденний підхід ?".

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Теми: Австралія коронавірус


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