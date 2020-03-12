Актор, що зіграв головну роль у відомому фільмі "Форрест Ґамп" захворів на коронавірус COVID-19

Джерело: facebook-сторінка актора

Деталі: Том Генкс повідомив, що разом з дружиною пройшов в Австралії обстеження і дізнався, що їх родина хвора на коронавірус.

Пряма мова: "Ми відчували себе трохи втомленими, як ніби у нас застуда, тіло боліло. У Ріти ( Дружина актора - ред ) був озноб, який приходив і йшов та невелика температура. Щоб правильно грати, як зараз потрібно в світі, ми пройшли тестування на коронавірус і виявилися позитивними.

Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки оточуючих. Не набагато більше, ніж одноденний підхід ?".

Нагадаємо: