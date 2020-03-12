Актер Том Хэнкс заболел коронавирусом
Четверг, 12 марта 2020, 02:49
Американский актер Том Хэнкс заболел коронавирусом COVID-19.
Источник: facebook-страница актера
Детали: Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой прошел в Австралии обследования и узнал, что их семья больна коронавирусом.
Прямая речь: "Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (Жена актера - ред) был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы прошли тестирование на коронавирус и оказались положительными.
Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих?".
Напомним:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.