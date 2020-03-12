Форрест Гамп. Актер Том Хэнкс заболел коронавирусом

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Четверг, 12 марта 2020, 03:49

Актер, сыгравший главную роль в известном фильме "Форрест Гамп" заболел коронавирус COVID-19

Источник: facebook-страница актера

Детали: Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой прошел в Австралии обследования и узнал, что их семья больна коронавирусом.

Прямая речь: "Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (Жена актера - ред) был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Чтобы правильно играть, как сейчас нужно в мире, мы прошли тестирование на коронавирус и оказались положительными.

Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих. Не намного больше, чем однодневный подход?".

Напомним:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Темы: Австралия коронавирус


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