Формування Російської Федерації два рази обстріляли українські позиції

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Четвер, 12 березня 2020, 07:04

11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".

Теми: ООС


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