Формування Російської Федерації два рази обстріляли українські позиції
Четвер, 12 березня 2020, 06:04
11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".