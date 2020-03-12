Формирования Российской Федерации два раза обстреляли украинские позиции

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно: "В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет".