Статуя-вбивця: одному з керівників парку у Запоріжжі оголосили підозру

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Четвер, 12 березня 2020, 08:41

У Запоріжжі поліцейські повідомили про підозру заступнику директора парку відпочинку "Дубовий гай", де 8 березня дерев’яна скульптура впала на 8-річну дівчинку, від чого та померла.

Джерело: відділ комунікації поліції Запорізької області

Пряма мова заступника начальника ГУНП в Запорізькій області Олега Григорова: "Під час досудового розслідування поліцейськими встановлено, що один із заступників директора парку відпочинку не виконав покладені на нього обов’язки щодо контролю за дотриманням у належному безпечному стані території парку, а саме не перемістив демонтовану дерев’яну скульптуру з території парку до безпечного місця зберігання.

В результаті це призвело до трагічних наслідків.

Дії посадової особи слідчим було кваліфіковано за ч. 2 ст.275 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

Деталі: 11 березня посадовцю повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Слідчий просить суд взяти його під варту. 

Триває досудове розслідування.  

Найсуворіша санкція за ч. 2 ст.275 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Передісторія: 8 березня на території центрального парку "Дубовий гай", розташованого в Олександрівському районі Запоріжжя, дерев’яна скульптура впала на дівчинку 2012 року народження. Дитину доставили до реанімаційного відділення лікарні, де наступного дня від отриманих травм вона померла. 

Теми: Запоріжжя діти поліція


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