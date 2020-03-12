Статуя-убийца: одному из руководителей парка в Запорожье объявили подозрение

В Запорожье полицейские сообщили о подозрении заместителю директора парка отдыха "Дубовый гай", где 8 марта деревянная скульптура упала на 8-летнюю девочку, от чего та умерла.

Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области

Прямая речь заместителя начальника ГУНП в Запорожской области Олега Григорова: "Во время досудебного расследования полицейскими установлено, что один из заместителей директора парка отдыха не выполнил возложенные на него обязанности по контролю за соблюдением в надлежащем состоянии территории парка, а именно не переместил демонтированную деревянную скульптуру с территории парка в безопасное место хранения.

В результате это привело к трагическим последствиям.

Действия должностного лица следователем были квалифицированы по ч. 2 ст.275 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Детали: 11 марта должностному лицу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Следователь просит суд взять его под стражу.

Продолжается досудебное расследование.

Самая строгая санкция по ч. 2 ст.275 УКУ предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предыстория: 8 марта на территории центрального парка "Дубовый гай" ("Дубовая роща"), расположенного в Александровском районе Запорожья, деревянная скульптура упала на девочку 2012 рождения. Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где на следующий день от полученных травм она скончалась.