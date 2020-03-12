МЗС готує другу евакуацію українців із Китаю

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Четвер, 12 березня 2020, 11:40

Україна починає підготовку другої хвилі евакуації своїх громадян із Китаю, де раніше був зафіксований спалах корона вірусу.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу

Пряма мова: ""МЗС разом із міністерством інфраструктури розпочинаємо підготовку другої евакуації наших громадян із Китаю. Наразі посольству України відомо про 41 громадянина, які перебувають в Ухані. З них десятеро виявили бажання евакуюватися".

Деталі: Кулеба закликав українців, які бажають повернутися з Китаю на батьківщину звертатися до посольства України в Китаї, яке формуватиме списки.

Кулеба також зазначив, що зв’язався телефоном із українкою Анастасією Зінченко, яка не змогла евакуюватися з Уханя раніше, бо не захотіла розлучатися зі своїм песиком.

Очільник МЗС зазначив, що "сам собачник" і абсолютно розуміє її почуття. За словами Кулеби, було домовлено про наступний алгоритм. Оскільки влада Уханю дозволила мешканцям виїжджати за межі міста і подорожувати в межах Китаю, Анастасія має поїхати до Пекіна і пройти всі необхідні процедури для належного оформлення свого собаки.

Кулеба доручив посольству України в Пекіні всіляко сприяти дівчині. Він запевнив, що Україна не залишить без допомоги жодного свого громадянина.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 МЗС Китай


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