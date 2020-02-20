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У посольстві в Китаї пояснили, чому не евакуювали українку з собакою

Четвер, 20 лютого 2020, 19:10
У посольстві в Китаї пояснили, чому не евакуювали українку з собакою

Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили українці Насті Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.

Джерело: посольство України в Китаї, Українська правда

Дослівно: "Кількатижнева боротьба з бюрократією не мала успіху, і Насті Зінченко довелося залишитися у Китаї разом з її улюбленцем, померанським шпіцом Мішою.

Посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю та просило надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом із її собакою. Однак, у зв’язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди".

Деталі: Посольство звернулося до Уряду провінції Хубей. Влада не дозволила вивезти собаку: у власниці мав бути паспорт міжнародного зразка і документ із календарем вакцин. Без документів тварину вважають імовірним носієм інфекційних захворювань або небезпечних для людини вірусів.

Українка намагалася домовитися з однією з ветеринарних клінік про виготовлення необхідних документів.

17 лютого вона надала Сертифікат здоров’я тварин, виданий Інспекцією ввезення-вивезення та карантину КНР у місті Гуанчжоу, яке знаходиться за 1000 км від Уханя. 

Водночас, виліт мав відбутися саме з міста Ухань. Посольство надіслало запит на евакуацію Зінченко разом із собакою з урахуванням оновленого пакету документів і знову отримало відмову.

Водночас, у відповідь на запит УП в Міністерстві закордонних справ України відзначили, що дипустанова надала Зінченко вичерпні консульсько-правові консультації: "Громадянку було поінформовано, що порядок ввезення та вивозу домашніх тварин з території КНР є виключною прерогативою компетентних органів цієї країни. Незважаючи на рекомендації тимчасово залишити Ухань, А.Зінченко остаточно прийняла рішення залишитися у місті".

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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія:

  • Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Настя Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя, бо їй заборонили взяти з собою свого собаку Мішель.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитай
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