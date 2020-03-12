МИД готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая

875 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 11:40

Украина начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге

Прямая речь: "МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухане. Из них десять изъявили желание эвакуироваться".

Детали: Кулеба призвал украинцев, которые готовы вернуться из Китая на родину, обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет формировать списки.

Кулеба также отметил, что связался по телефону с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из Уханя раньше, потому что не захотела расставаться со своей собачкой.

Глава МИД отметил, что "сам собачник" и совершенно понимает ее чувства. По словам Кулебы, была достигнута договоренность о следующем алгоритме. Поскольку власть Уханя позволила жителям выезжать за пределы города и путешествовать в пределах Китая, Анастасия поедет в Пекин и продет все необходимые процедуры для надлежащего оформления своей собаки.

Кулеба поручил посольству Украины в Пекине всячески способствовать девушке. Он заверил, что Украина не оставит без помощи ни одного своего гражданина.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 МИД Китай


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы из-за коронавируса 12 марта 2020, 10:39
Первый человек умер от коронавируса в Греции 12 марта 2020, 10:13
Карантин в Харькове: Кернес придумал для школ свое решение 12 марта 2020, 09:49
Все новости
Главные новости
ГБР задержало еще одного похитителя евромайдановцев Вербицкого и Луценко
Ночью сожгли авто главы Государственной экологической инспекции
США приостанавливают сообщение с Европой из-за коронавируса
В Минске Украина и Россия договорились об обмене пленными
Все новости
здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

поясняет Супрун

Почему санэпидемслужба нас не спасет

Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

Поиск по сайту
Архив
Весь архів