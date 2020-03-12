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МИД готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая

Четверг, 12 марта 2020, 10:40
МИД готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая

Украина начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге

Прямая речь: "МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухане. Из них десять изъявили желание эвакуироваться".

Детали: Кулеба призвал украинцев, которые готовы вернуться из Китая на родину, обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет формировать списки.

Кулеба также отметил, что связался по телефону с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из Уханя раньше, потому что не захотела расставаться со своей собачкой.

Глава МИД отметил, что "сам собачник" и совершенно понимает ее чувства. По словам Кулебы, была достигнута договоренность о следующем алгоритме. Поскольку власть Уханя позволила жителям выезжать за пределы города и путешествовать в пределах Китая, Анастасия поедет в Пекин и продет все необходимые процедуры для надлежащего оформления своей собаки.

Кулеба поручил посольству Украины в Пекине всячески способствовать девушке. Он заверил, что Украина не оставит без помощи ни одного своего гражданина.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019МИДКитай
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