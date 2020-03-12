Глава Харківської ОДА схиляє Кернеса до карантину в школах, мерія противиться

Усі навчальні заклади Харківської області закриваються на карантин, очільнику Харкова рекомендовано ввести обмежувальні заходи у школах і садках.

Джерело: голова ХОДА Олексій Кучер, якого цитує пресслужба облдержадміністрації

Пряма мова: "Під час засідання комісії було прийнято низку рішень. Вони збігаються з рішеннями, які були прийняті урядом. Як і постановив уряд, усі навчальні заклади – незалежно від форми власності – закриваються на карантин. До 2 квітня навчання не повинно проводитись. Це рішення підлягає обов’язковому виконанню всіма органами на місцях".

Деталі: Кучер також повідомив, що 12 березня у частині вишів заняття уже скасували, частина – ще в процесі затвердження таких рішень.

Також відповідно до постанови Кабінету міністрів в області вводяться обмеження масових та спортивних заходів. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів та вболівальників.

Він відзначив, що зараз вирішується питання щодо проведення в Харкові футбольного матчу за участі ФК "Шахтар".

Кучер наголосив, що звернувся до представників Харківської міської ради та наполегливо рекомендував виконати постанову Кабінету міністрів та ввести карантинні заходи в навчальних закладах міста Харків.

Пряма мова: "Від керівників департаментів освіти та охорони здоров’я Харківської міської ради я отримав відповідь, що це питання буде переглянуто, оскільки їх рішення приймалося до того, як постанова Кабінету міністрів була оприлюднена. Тому ми сподіваємося, що на мої зауваження Харківська міська рада зважить та прийме рішення, яке відповідатиме цій постанові".

Позиція міськради Харкова: Вже після виходу новини з редакцією зв’язався директор департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, який повідомив, що місцева влада міста не отримувала жодного офіційного звернення від обласної влади щодо карантину

Сидоренко наголосив, що Харківська міська рада діє в інтересах харків’ян і зараз ці інтереси не співпадають з інтересами харківської ОДА, бо "лише за ранок надійшла сотня дзвінків у департамент освіти з проханням не вводити карантин у навчальних закладах, бо батьки не знають, що робити з дітьми".

Пряма мова: "Ніхто з представників міськради не брав на себе зобов’язання перед губернатором переглянути питання щодо карантину. Оскільки рішення уряду було оприлюднено напередодні ввечері по закінченню робочого дня, ми зараз його важно вивчаємо його та шукаємо можливість вчинити за законом, але не за рахунок інтересів харків’ян. Ухвалене рішення буде виважене і задовольнить усіх".

Що передувало: Рішенням мера Харкова Геннадія Кернеса в місті Харкові було визначено, що у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу COVID-19 із 12 березня на три тижні буде закрито театри й кінотеатри, цирк і розважальні центри, але школи й дитячі садки продовжать працювати.