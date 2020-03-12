Все учебные заведения Харьковской области закрываются на карантин, руководителю Харькова рекомендовано ввести ограничительные мероприятия в школах и детских садах.

Источник: председатель ХОГА Алексей Кучер, которого цитирует пресс-служба облгосадминистрации

Прямая речь: "Во время заседания комиссии был принят ряд решений. Они совпадают с решениями, которые были приняты правительством. Как и постановил Кабмин, все учебные заведения – независимо от формы собственности – закрываются на карантин. До 2 апреля обучение не должно проводиться. Это решение подлежит обязательному исполнению всеми органами на местах".

Детали: Кучер также сообщил, что 12 марта в части из вузов занятия уже отменили, часть – еще в процессе утверждения таких решений.

Также в соответствии с постановлением Кабинета министров в области вводятся ограничения массовых и спортивных мероприятий. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей и болельщиков.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о проведении в Харькове футбольного матча с участием ФК "Шахтер".

Кучер отметил, что обратился к представителям Харьковского городского совета и настойчиво рекомендовал выполнить постановление Кабинета министров и ввести карантинные мероприятия в учебных заведениях города Харькова.

Прямая речь: "От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению".

Что предшествовало: Решением мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе Харькове было определено, что в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать.