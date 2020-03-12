Все учебные заведения Харьковской области закрываются на карантин, руководителю Харькова рекомендовано ввести ограничительные мероприятия в школах и детских садах.

Источник: председатель ХОГА Алексей Кучер, которого цитирует пресс-служба облгосадминистрации

Прямая речь: "Во время заседания комиссии был принят ряд решений. Они совпадают с решениями, которые были приняты правительством. Как и постановил Кабмин, все учебные заведения – независимо от формы собственности – закрываются на карантин. До 2 апреля обучение не должно проводиться. Это решение подлежит обязательному исполнению всеми органами на местах".

Детали: Кучер также сообщил, что 12 марта в части из вузов занятия уже отменили, часть – еще в процессе утверждения таких решений.

Также в соответствии с постановлением Кабинета министров в области вводятся ограничения массовых и спортивных мероприятий. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей и болельщиков.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о проведении в Харькове футбольного матча с участием ФК "Шахтер".

Кучер отметил, что обратился к представителям Харьковского городского совета и настойчиво рекомендовал выполнить постановление Кабинета министров и ввести карантинные мероприятия в учебных заведениях города Харькова.

Прямая речь: "От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению".

Позиция горсовета Харькова: Уже после выхода новости с редакцией связался директор департамент по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, который сообщил, что местная власть города не получала никакого официального обращения от областной власти относительно карантина.

Сидоренко отметил, что Харьковский городской совет действует в интересах харьковчан и сейчас эти интересы не совпадают с интересами харьковской ОГА, поскольку "только за утро было получено сотни звонков в департамент образования с просьбой не вводить карантин в учебных заведениях, потому что родители не знают, что делать с детьми".

Прямая речь: "Никто из представителей горсовета не брал на себя обязательства перед губернатором пересмотреть вопрос карантина. Поскольку решение правительства было обнародовано накануне вечером по окончании рабочего дня, мы сейчас его внимательно изучаем его и ищем возможность поступить по закону, но не за счет интересов харьковчан. Принятое решение будет взвешенное и удовлетворит всех".

Что предшествовало: Решением мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе Харькове было определено, что в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать.