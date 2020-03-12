Карантин у Харкові: Кернес придумав для шкіл своє рішення

У Харкові у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу COVID-19 із 12 березня на три тижні буде закрито театри й кінотеатри, цирк і розважальні центри, але школи й дитячі садки продовжать працювати.

Джерело: повідомлення харківського міського голови Геннадія Кернеса у Facebook

Пряма мова: "Будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони у шопінг-молах. Спортивні заходи теж поки почекають кращих часів. А для неспортивних – інакше вони називаються масовими – вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб.

Тепер трохи докладніше про те, чому не закриваємо сади і школи. Причина перша – за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах. Причина друга – куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину зовсім незрозуміло, і для багатьох із них – цей час стає важким випробуванням.

Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома – керівництво шкіл не буде проти, необхідно лише написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули – з 23-го по 29-е березня.

Але тих дітей, які будуть відвідувати школи, теж чекають зміни. Для середньо- і старшокласників буде скасовано багатокабінетну систему, навчальний процес буде проходити в одному класі. Вранці діти будуть проходити медичний огляд. Самі ж школи будуть додатково дезінфікувати.

Інших заходів, включаючи зміни в роботі транспорту, не буде".

Деталі: Кернес зазначив, що це – лише превентивні заходи, адже в Харкові "немає жодного не те, що хворого на коронавірус, немає жодної підозри на цю хворобу".

У той же час, ще тиждень тому Департамент охорони здоров'я підготував усі профільні лікувальні заклади до прийому потенційних хворих коронавірусом.

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Передісторія:

11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.

Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей.

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