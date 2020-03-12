Головний санлікар каже, що алкоголь від коронавірусу не врятує

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Четвер, 12 березня 2020, 13:08

Щоб убезпечитись від зараження коронавірусом Міністерство охорони здоров’я рекомендує українцям доказові методи профілактики, до яких не входить алкоголь.

Джерело: заступник очільника МОЗ головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи допоможуть у профілактиці коронавірусу певні "народні методи", як то вживання часнику або дихальні вправи, Ляшко сказав, що часник не є доказовим доказовим методом профілактики, але рекомендував як мінімум 5 разів на день вживати овочі та фрукти.

Пряма мова: "Сьогодні діють тільки доказові методи профілактики, які ми не втомлюємося повторювати. Це в першу чергу – дистанція не менше півтора метра, по-друге – чисті руки, не торкаємося брудними руками слизових оболонок, через які ми можемо передати збудник, по-третє – здоровий спосіб життя: здоровий і тривалий сон не менше семи годин, ніякого алкоголю.

Всі думають, що алкоголь підвищує імунітет… Навпаки – ніякого алкоголю не повинно бути на цей період. Алкоголь вам тимчасово може підняти настрій, може здатися, що й коронавірус – вам по коліна. Але в подальшому вживання алкогольних напоїв пригнічує нашу імунну систему і організм стає сприятливішим до проникнення різних мікроорганізмів і вірусів".

Що передувало: В кінці лютого секретар РНБО Олексій Данілов розрядив обстановку з побоюваннями щодо епідемії, пожартувавши, що найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 здоров'я МОЗ алкоголь


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