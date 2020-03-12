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Главный санврач говорит, что алкоголь от коронавируса не спасет

Четверг, 12 марта 2020, 12:08
Главный санврач говорит, что алкоголь от коронавируса не спасет

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.

Источник: замглавы Минздрава главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, помогут ли в профилактике коронавируса определенные "народные методы", как то употребление чеснока или дыхательные упражнения, Ляшко сказал, что чеснок не является доказательным доказательным методом профилактики, но рекомендовал как минимум 5 раз в день употреблять овощи и фрукты.

Прямая речь: "Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь – дистанция не менее полутора метра, во-вторых – чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих – здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя.

Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот – никакого алкоголя не должно быть на этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус – вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов".

Что предшествовало: В конце февраля секретарь СНБО Алексей Данилов разрядил обстановку с опасениями относительно эпидемии, пошутив, что лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019здоровьеМинздравалкоголь
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