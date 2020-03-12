УІНП веде переговори про перенесення останків Ватутіна з Маріїнського парку
На даний момент ведуться переговори з нащадками щодо перепоховання праху генерала Миколи Ватутіна та перенесення пам'ятника йому з Маріїнського парку в центрі Києва.
Джерело: Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна
Деталі: Відповідаючи на відповідне запитання Дробович заявив, що "переговори ведуться", але не захотів ділитися їх деталями.
Пряма мова: "Давайте так, в цій історії на все свій час".
Що було раніше: В грудні Дробович заявив, що в даний час немає можливості демонтувати пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку в Києві, оскільки він стоїть на могилі воєначальника.
Нагадаємо:
- Ім'я Ватутіна входить в складений УІНП список осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні, які необхідно перейменувати.