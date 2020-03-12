УІНП веде переговори про перенесення останків Ватутіна з Маріїнського парку

На даний момент ведуться переговори з нащадками щодо перепоховання праху генерала Миколи Ватутіна та перенесення пам'ятника йому з Маріїнського парку в центрі Києва.

Джерело: Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна

Деталі: Відповідаючи на відповідне запитання Дробович заявив, що "переговори ведуться", але не захотів ділитися їх деталями.

Пряма мова: "Давайте так, в цій історії на все свій час".

Що було раніше: В грудні Дробович заявив, що в даний час немає можливості демонтувати пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку в Києві, оскільки він стоїть на могилі воєначальника.

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