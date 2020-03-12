УИНП ведет переговоры о переносе останков Ватутина из Мариинского парка
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Четверг, 12 марта 2020, 13:21
На данный момент ведутся переговоры с потомками относительно перезахоронения праха генерала Николая Ватутина и переносе памятника ему из Мариинского парка в центре Киева.
Источник: Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью агентству Интерфакс-Украина
Детали: Отвечая на соответствующий вопрос Дробович заявил, что "переговоры ведуться", но не захотел делиться их деталями.
Прямая речь: "Давайте так, в этой истории всему свое время".
Что было раньше: В декабре Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он стоит на могиле военачальника.
Напомним:
- Имя Ватутина входит в составленный УИНП список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий, чьими именами названы улицы в Украине, которые необходимо переименовать.
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