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УИНП ведет переговоры о переносе останков Ватутина из Мариинского парка

Четверг, 12 марта 2020, 12:21
УИНП ведет переговоры о переносе останков Ватутина из Мариинского парка

На данный момент ведутся переговоры с потомками относительно перезахоронения праха генерала Николая Ватутина и переносе памятника ему из Мариинского парка в центре Киева.

Источник: Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью агентству Интерфакс-Украина

Детали: Отвечая на соответствующий вопрос Дробович заявил, что "переговоры ведуться", но не захотел делиться их деталями.

Прямая речь: "Давайте так, в этой истории всему свое время".

Что было раньше: В декабре Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он стоит на могиле военачальника.

Напомним:

  • Имя Ватутина входит в составленный УИНП список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий, чьими именами названы улицы в Украине, которые необходимо переименовать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декоммунизацияКиевистория
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