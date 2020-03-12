УИНП ведет переговоры о переносе останков Ватутина из Мариинского парка

1112 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 13:21

На данный момент ведутся переговоры с потомками относительно перезахоронения праха генерала Николая Ватутина и переносе памятника ему из Мариинского парка в центре Киева.

Источник: Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью агентству Интерфакс-Украина

Детали: Отвечая на соответствующий вопрос Дробович заявил, что "переговоры ведуться", но не захотел делиться их деталями.

Прямая речь: "Давайте так, в этой истории всему свое время".

Что было раньше: В декабре Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он стоит на могиле военачальника.

Напомним:

  • Имя Ватутина входит в составленный УИНП список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий, чьими именами названы улицы в Украине, которые необходимо переименовать.

Темы: декоммунизация Киев история


powered by lun.ua
Материалы по теме
Директор института нацпамяти рассказал о декоммунизации на Донбассе и в Крыму 12 марта 2020, 12:24
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова 26 февраля 2020, 13:01
В Одессе пытались вернуть памятную доску Жукову, но она разбилась 8 февраля 2020, 20:01
Все новости
Главные новости
Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо
Ветераны "Азова" толкнули Сивохо на пол и сорвали его презентацию
Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией
ГБР задержало еще одного похитителя евромайдановцев Вербицкого и Луценко
Все новости
деньги

Как начать экономить: 4 советы

Фото

11 фото, которые показывают, что спать в любой позе – это суперсила

Объясняем

Проблемы с сексом и депрессия. Есть ли между ними взаимосвязь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів