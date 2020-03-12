Суд арештував "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького
Четвер, 12 березня 2020, 13:56
Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка Сергія Мисливого.
Джерело: екснардеп Луценко у Facebook
Пряма мова: "Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене. Дякую усім, хто долучився!".
Що передувало: Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка Сергія Мисливого 10 березня.
Він перебував у міжнародному розшуку з квітня 2014 року. За даними слідства, Мисливий отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я.
Передісторія:
- У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
- У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов.
- Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича. Під час Революції Гідності створив злочинну організацію, яка нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.
Українська правда