Суд арештував "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького

720 переглядів
Четвер, 12 березня 2020, 14:56

Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка Сергія Мисливого.

Джерело: екснардеп Луценко у Facebook

Пряма мова: "Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене. Дякую усім, хто долучився!".

Що передувало: Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка Сергія Мисливого 10 березня.

Він перебував у міжнародному розшуку з квітня 2014 року. За даними слідства, Мисливий отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я.

Передісторія:

  • У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов.
  • Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича. Під час Революції Гідності створив злочинну організацію, яка нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Києві напали на головлікаря Інституту раку
Євросоюз різко відповів США на недопуск мандрівників з Шенгену
У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру
Поліція затримала 15 хлопців, які напали на Сивохо
Усі новини
психологія

Про подружні зради без нудних нотацій. Розповідає психолог

Фотопроект

Фотограф знімкував 4 сестер 43 роки поспіль

сім'я

Чому обід краще приготувати вдома