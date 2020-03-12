Суд арештував "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького

Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка Сергія Мисливого.

Джерело: екснардеп Луценко у Facebook

Пряма мова: "Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене. Дякую усім, хто долучився!".

Що передувало: Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка Сергія Мисливого 10 березня.

Він перебував у міжнародному розшуку з квітня 2014 року. За даними слідства, Мисливий отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я.

Передісторія: