Суд арестовал "титушку", причастного к убийству майдановца Вербицкого

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Четверг, 12 марта 2020, 14:56

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко Сергея Мысливого.

Источник: экс-нардеп Луценко в Facebook

Прямая речь: "Суд арестовал на 60 дней Мысливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня. Спасибо всем, кто присоединился!".

Что предшествовало: Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищения Игоря Луценко Сергея Мысливого 10 марта.

Он находился в международном розыске с апреля 2014 года. По данным следствия, Мысливий получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя.

Предыстория:

  • В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов.
  • Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича. Во время Революции Достоинства создал преступную организацию, которая нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

Украинская правда


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