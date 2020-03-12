Суд арестовал "титушку", причастного к убийству майдановца Вербицкого

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко Сергея Мысливого.

Источник: экс-нардеп Луценко в Facebook

Прямая речь: "Суд арестовал на 60 дней Мысливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня. Спасибо всем, кто присоединился!".

Что предшествовало: Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищения Игоря Луценко Сергея Мысливого 10 марта.

Он находился в международном розыске с апреля 2014 года. По данным следствия, Мысливий получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя.

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