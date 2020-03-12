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В МВС розказали, де в Києві встановлено камери відеофіксації порушень ПДР

Четвер, 12 березня 2020, 14:09
В МВС розказали, де в Києві встановлено камери відеофіксації порушень ПДР

На вулицях Києва встановлено 20 камер системи автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: За перевищення швидкості водіями більше ніж на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а за перевищення більше, як на 50 км/год доведеться заплатити штраф 510 гривень.

Наразі камери фотовідеофіксації дорожнього руху встановлені на Північному і Південному мостах в обох напрямках та на вулицях:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
 

Що було раніше: 12 березня президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.

За словами Авакова, камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївМВСдорогиавто
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