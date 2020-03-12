В МВС розказали, де в Києві встановлено камери відеофіксації порушень ПДР
Четвер, 12 березня 2020, 14:09
На вулицях Києва встановлено 20 камер системи автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху
Джерело: пресслужба МВС
Деталі: За перевищення швидкості водіями більше ніж на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а за перевищення більше, як на 50 км/год доведеться заплатити штраф 510 гривень.
Наразі камери фотовідеофіксації дорожнього руху встановлені на Північному і Південному мостах в обох напрямках та на вулицях:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
Що було раніше: 12 березня президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.
За словами Авакова, камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП