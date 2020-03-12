В МВС розказали, де в Києві встановлено камери відеофіксації порушень ПДР

На вулицях Києва встановлено 20 камер системи автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: За перевищення швидкості водіями більше ніж на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а за перевищення більше, як на 50 км/год доведеться заплатити штраф 510 гривень.

Наразі камери фотовідеофіксації дорожнього руху встановлені на Північному і Південному мостах в обох напрямках та на вулицях:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Що було раніше: 12 березня президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.

За словами Авакова, камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП